Манат дорожает к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0328 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 01 декабря 2020 г.: 30 ноября 2020 г.: 01 ноября 2020 г.: 01 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0328 2,0344 1,986 1,8718 -0,0016 0,0468 0,1610 1 российский рубль 0,0223 0,0224 0,0216 0,0265 -0,0001 0,0007 -0,0042 1 турецкая лира 0,2171 0,2164 0,2043 0,2951 0,0007 0,0128 -0,0780 1 австралийский доллар 1,2521 1,2559 1,1975 1,1519 -0,0038 0,0546 0,1002 1 аргентинский песо 0,0209 0,021 0,0217 0,0285 -0,0001 -0,0008 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6569 0,6583 0,6465 0,8058 -0,0014 0,0104 -0,1489 1 бразильский реал 0,3173 0,3185 0,2942 0,4036 -0,0012 0,0231 -0,0863 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1103 0,1115 0,1039 0,1155 -0,0012 0,0064 -0,0052 100 южнокорейских вон 0,1536 0,1538 0,1506 0,1439 -0,0002 0,0030 0,0097 1 чешская крона 0,0775 0,0776 0,0725 0,0732 -0,0001 0,0050 0,0043 100 чилийских песо 0,2215 0,2215 0,22 0,2052 0 0,0015 0,0163 1 китайский юань 0,2585 0,2582 0,2544 0,2417 0,0003 0,0041 0,0168 1 датская крона 0,2731 0,2733 0,2668 0,2505 -0,0002 0,0063 0,0226 1 грузинский лари 0,5119 0,5126 0,5262 0,5729 -0,0007 -0,0143 -0,0610 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2172 0 0 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0229 0,0237 0 0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2712 2,2677 2,1961 2,195 0,0035 0,0751 0,0762 100 индонезийских рупий 0,012 0,0121 0,0116 0,012 -0,0001 0,0004 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1987 0,2 0,1907 0,178 -0,0013 0,0080 0,0207 1 швейцарский франк 1,8739 1,8811 1,8588 1,7025 -0,0072 0,0151 0,1714 1 израильский шекель 0,514 0,5129 0,4975 0,489 0,0011 0,0165 0,0250 1 канадский доллар 1,3108 1,3085 1,2771 1,2796 0,0023 0,0337 0,0312 1 кувейтский динар 5,5636 5,5598 5,5593 5,591 0,0038 0,0043 -0,0274 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0044 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,021 0,0208 0,0234 -0,0009 -0,0007 -0,0033 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1127 0,1123 0,1125 -0,0005 -0,0001 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4168 0,4178 0,4088 0,4075 -0,0010 0,0080 0,0093 1 мексиканский песо 0,0846 0,0847 0,0795 0,0871 -0,0001 0,0051 -0,0025 1 молдавская лея 0,0984 0,0985 0,0997 0,0973 -0,0001 -0,0013 0,0011 1 египетский фунт 0,1083 0,1087 0,1083 0,1054 -0,0004 0 0,0029 1 норвежская крона 0,1917 0,1922 0,1785 0,1855 -0,0005 0,0132 0,0062 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4539 0,4538 0,4296 0,4331 0,0001 0,0243 0,0208 1 сингапурский доллар 1,2693 1,2713 1,2458 1,2443 -0,0020 0,0235 0,0250 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4534 0 0 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4312 2,423 2,4004 2,3339 0,0082 0,0308 0,0973 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0595 0,0594 0,0557 0,0001 0,0002 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1754 0 -0,0140 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0596 0,0596 0,0598 0,0708 0 -0,0002 -0,0112 100 японских иен 1,6286 1,6363 1,6291 1,5529 -0,0077 -0,0005 0,0757 1 новозеландский доллар 1,1962 1,1945 1,1267 1,0918 0,0017 0,0695 0,1044

(Автор: Зейни Джафаров)

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