Манат дорожает к евро и рублю

Финансы 1 декабря 2020 09:50 (UTC+04:00)
Манат дорожает к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0328 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

01 декабря 2020 г.:

30 ноября 2020 г.:

01 ноября 2020 г.:

01 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0328

2,0344

1,986

1,8718

-0,0016

0,0468

0,1610

1 российский рубль

0,0223

0,0224

0,0216

0,0265

-0,0001

0,0007

-0,0042

1 турецкая лира

0,2171

0,2164

0,2043

0,2951

0,0007

0,0128

-0,0780

1 австралийский доллар

1,2521

1,2559

1,1975

1,1519

-0,0038

0,0546

0,1002

1 аргентинский песо

0,0209

0,021

0,0217

0,0285

-0,0001

-0,0008

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6569

0,6583

0,6465

0,8058

-0,0014

0,0104

-0,1489

1 бразильский реал

0,3173

0,3185

0,2942

0,4036

-0,0012

0,0231

-0,0863

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1103

0,1115

0,1039

0,1155

-0,0012

0,0064

-0,0052

100 южнокорейских вон

0,1536

0,1538

0,1506

0,1439

-0,0002

0,0030

0,0097

1 чешская крона

0,0775

0,0776

0,0725

0,0732

-0,0001

0,0050

0,0043

100 чилийских песо

0,2215

0,2215

0,22

0,2052

0

0,0015

0,0163

1 китайский юань

0,2585

0,2582

0,2544

0,2417

0,0003

0,0041

0,0168

1 датская крона

0,2731

0,2733

0,2668

0,2505

-0,0002

0,0063

0,0226

1 грузинский лари

0,5119

0,5126

0,5262

0,5729

-0,0007

-0,0143

-0,0610

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2172

0

0

0,0021

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,0229

0,0237

0

0,0001

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2712

2,2677

2,1961

2,195

0,0035

0,0751

0,0762

100 индонезийских рупий

0,012

0,0121

0,0116

0,012

-0,0001

0,0004

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1987

0,2

0,1907

0,178

-0,0013

0,0080

0,0207

1 швейцарский франк

1,8739

1,8811

1,8588

1,7025

-0,0072

0,0151

0,1714

1 израильский шекель

0,514

0,5129

0,4975

0,489

0,0011

0,0165

0,0250

1 канадский доллар

1,3108

1,3085

1,2771

1,2796

0,0023

0,0337

0,0312

1 кувейтский динар

5,5636

5,5598

5,5593

5,591

0,0038

0,0043

-0,0274

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0044

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0201

0,021

0,0208

0,0234

-0,0009

-0,0007

-0,0033

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1127

0,1123

0,1125

-0,0005

-0,0001

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4168

0,4178

0,4088

0,4075

-0,0010

0,0080

0,0093

1 мексиканский песо

0,0846

0,0847

0,0795

0,0871

-0,0001

0,0051

-0,0025

1 молдавская лея

0,0984

0,0985

0,0997

0,0973

-0,0001

-0,0013

0,0011

1 египетский фунт

0,1083

0,1087

0,1083

0,1054

-0,0004

0

0,0029

1 норвежская крона

0,1917

0,1922

0,1785

0,1855

-0,0005

0,0132

0,0062

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4539

0,4538

0,4296

0,4331

0,0001

0,0243

0,0208

1 сингапурский доллар

1,2693

1,2713

1,2458

1,2443

-0,0020

0,0235

0,0250

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4534

0

0

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4312

2,423

2,4004

2,3339

0,0082

0,0308

0,0973

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0595

0,0594

0,0557

0,0001

0,0002

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1644

0,1754

0

-0,0140

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0596

0,0596

0,0598

0,0708

0

-0,0002

-0,0112

100 японских иен

1,6286

1,6363

1,6291

1,5529

-0,0077

-0,0005

0,0757

1 новозеландский доллар

1,1962

1,1945

1,1267

1,0918

0,0017

0,0695

0,1044

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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