Манат дорожает к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0328 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
01 декабря 2020 г.:
|
30 ноября 2020 г.:
|
01 ноября 2020 г.:
|
01 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0328
|
2,0344
|
1,986
|
1,8718
|
-0,0016
|
0,0468
|
0,1610
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0224
|
0,0216
|
0,0265
|
-0,0001
|
0,0007
|
-0,0042
|
1 турецкая лира
|
0,2171
|
0,2164
|
0,2043
|
0,2951
|
0,0007
|
0,0128
|
-0,0780
|
1 австралийский доллар
|
1,2521
|
1,2559
|
1,1975
|
1,1519
|
-0,0038
|
0,0546
|
0,1002
|
1 аргентинский песо
|
0,0209
|
0,021
|
0,0217
|
0,0285
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6569
|
0,6583
|
0,6465
|
0,8058
|
-0,0014
|
0,0104
|
-0,1489
|
1 бразильский реал
|
0,3173
|
0,3185
|
0,2942
|
0,4036
|
-0,0012
|
0,0231
|
-0,0863
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1103
|
0,1115
|
0,1039
|
0,1155
|
-0,0012
|
0,0064
|
-0,0052
|
100 южнокорейских вон
|
0,1536
|
0,1538
|
0,1506
|
0,1439
|
-0,0002
|
0,0030
|
0,0097
|
1 чешская крона
|
0,0775
|
0,0776
|
0,0725
|
0,0732
|
-0,0001
|
0,0050
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,2215
|
0,2215
|
0,22
|
0,2052
|
0
|
0,0015
|
0,0163
|
1 китайский юань
|
0,2585
|
0,2582
|
0,2544
|
0,2417
|
0,0003
|
0,0041
|
0,0168
|
1 датская крона
|
0,2731
|
0,2733
|
0,2668
|
0,2505
|
-0,0002
|
0,0063
|
0,0226
|
1 грузинский лари
|
0,5119
|
0,5126
|
0,5262
|
0,5729
|
-0,0007
|
-0,0143
|
-0,0610
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2172
|
0
|
0
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0229
|
0,0237
|
0
|
0,0001
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2712
|
2,2677
|
2,1961
|
2,195
|
0,0035
|
0,0751
|
0,0762
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,0121
|
0,0116
|
0,012
|
-0,0001
|
0,0004
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1987
|
0,2
|
0,1907
|
0,178
|
-0,0013
|
0,0080
|
0,0207
|
1 швейцарский франк
|
1,8739
|
1,8811
|
1,8588
|
1,7025
|
-0,0072
|
0,0151
|
0,1714
|
1 израильский шекель
|
0,514
|
0,5129
|
0,4975
|
0,489
|
0,0011
|
0,0165
|
0,0250
|
1 канадский доллар
|
1,3108
|
1,3085
|
1,2771
|
1,2796
|
0,0023
|
0,0337
|
0,0312
|
1 кувейтский динар
|
5,5636
|
5,5598
|
5,5593
|
5,591
|
0,0038
|
0,0043
|
-0,0274
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,021
|
0,0208
|
0,0234
|
-0,0009
|
-0,0007
|
-0,0033
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1127
|
0,1123
|
0,1125
|
-0,0005
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4168
|
0,4178
|
0,4088
|
0,4075
|
-0,0010
|
0,0080
|
0,0093
|
1 мексиканский песо
|
0,0846
|
0,0847
|
0,0795
|
0,0871
|
-0,0001
|
0,0051
|
-0,0025
|
1 молдавская лея
|
0,0984
|
0,0985
|
0,0997
|
0,0973
|
-0,0001
|
-0,0013
|
0,0011
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1087
|
0,1083
|
0,1054
|
-0,0004
|
0
|
0,0029
|
1 норвежская крона
|
0,1917
|
0,1922
|
0,1785
|
0,1855
|
-0,0005
|
0,0132
|
0,0062
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4539
|
0,4538
|
0,4296
|
0,4331
|
0,0001
|
0,0243
|
0,0208
|
1 сингапурский доллар
|
1,2693
|
1,2713
|
1,2458
|
1,2443
|
-0,0020
|
0,0235
|
0,0250
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4534
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4312
|
2,423
|
2,4004
|
2,3339
|
0,0082
|
0,0308
|
0,0973
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0595
|
0,0594
|
0,0557
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1754
|
0
|
-0,0140
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0598
|
0,0708
|
0
|
-0,0002
|
-0,0112
|
100 японских иен
|
1,6286
|
1,6363
|
1,6291
|
1,5529
|
-0,0077
|
-0,0005
|
0,0757
|
1 новозеландский доллар
|
1,1962
|
1,1945
|
1,1267
|
1,0918
|
0,0017
|
0,0695
|
0,1044
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni