БАКУ /Trend/ - Пожертвования в Фонд "YAŞAT" можно будет перечислять через портал госплатежей (gpp.az), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Юридические и физические лица могут переводить средства на счета Фонда в наличной и безналичной форме в филиалах и отделениях банков и ООО «Азерпочт», интегрированных в портал, а также с интернет-страницы портала (https://gpp.az/yasat) и мобильного приложения (платформы Android и iOS) в режиме 24/7/365.

Напомним, что реквизиты счетов, открытых в Международном банке Азербайджана, приведены на странице Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана http://vxsida.gov.az/az/article/1484

Банковские реквизиты Фонда "YAŞAT"

Название банка: Центральный филиал Международного банка Азербайджана Адрес банка: Азербайджан, г. Баку, ул. З.Тагиева, 3 Телефоны банка: (+99412) 937 Код: 805722 VÖEN: 1701393691 Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944 S.W.İ.F.T Cod: IBAZAZ 2X Бенефициар: Фонд YAŞAT VÖEN: 1701393691 Счета расчетов: AZN AZ76IBAZ38090019447968925204 TRY AZ98IBAZ38190019497968925204 USD AZ66IBAZ38190018407968925204 EUR AZ46IBAZ38190019787968925204 RUR AZ83IBAZ38190018107968925204 GBP AZ61IBAZ38190018267968925204

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)