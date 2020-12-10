Пожертвования в Фонд "YAŞAT" можно будет перечислять через портал госплатежей
БАКУ /Trend/ - Пожертвования в Фонд "YAŞAT" можно будет перечислять через портал госплатежей (gpp.az), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.
Юридические и физические лица могут переводить средства на счета Фонда в наличной и безналичной форме в филиалах и отделениях банков и ООО «Азерпочт», интегрированных в портал, а также с интернет-страницы портала (https://gpp.az/yasat) и мобильного приложения (платформы Android и iOS) в режиме 24/7/365.
Напомним, что реквизиты счетов, открытых в Международном банке Азербайджана, приведены на странице Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана http://vxsida.gov.az/az/article/1484
Банковские реквизиты Фонда "YAŞAT"
|
Название банка:
|
Центральный филиал Международного банка Азербайджана
|
Адрес банка:
|
Азербайджан, г. Баку, ул. З.Тагиева, 3
|
Телефоны банка:
|
(+99412) 937
|
Код:
|
805722
|
VÖEN:
|
1701393691
|
Корреспондентский счет:
|
AZ03NABZ01350100000000002944
|
S.W.İ.F.T Cod:
|
IBAZAZ 2X
|
Бенефициар:
|
Фонд YAŞAT
|
VÖEN:
|
1701393691
|
Счета расчетов:
|
AZN
|
AZ76IBAZ38090019447968925204
|
TRY
|
AZ98IBAZ38190019497968925204
|
USD
|
AZ66IBAZ38190018407968925204
|
EUR
|
AZ46IBAZ38190019787968925204
|
RUR
|
AZ83IBAZ38190018107968925204
|
GBP
|
AZ61IBAZ38190018267968925204
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)