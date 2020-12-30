Центробанк Азербайджана продлевает срок действия мер поддержки финансового сектора

БАКУ /Trend/ - Во исполнение Указа Президента Азербайджана "О мерах по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) и исходящих из этого резких колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, на занятость в стране и субъектах предпринимательства" и утвержденного Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения № 1950 от 19 марта 2020 года "Плана мероприятий" о предоставлении регулятивного отпуска кредитным организациям в целях регулирования обязательств предпринимателей, работающих в пострадавших от пандемии областях в период карантинного режима, постановлением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) № 16 от 24 апреля 2020 года был утвержден пакет дополнительных мер поддержки финансового сектора и принят “Порядок временного регулирования деятельности кредитных организаций в условиях пандемии коронавируса".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в заявлении, опубликованном ЦБА в сентябре этого года, по истечении первоначального срока, установленного пакетом мер, срок применения подавляющего большинства соответствующих решений и рекомендаций с учетом продолжения условий пандемии был продлен до конца сентября. В рамках мер по поддержке физических лиц и предпринимателей, пострадавших от пандемии, а также модификации регулятивной рамки по банковскому сектору до первого января 2021 года были смягчены регулятивные требования по классификации кредитов и ограничены выплаты дивидендов, а льготы по классификации кредитов были применены к субсидируемым предпринимательским кредитам и реструктуризации кредитов, выданных за счет средств государственных фондов. Кроме того, кредитным организациям было рекомендовано до первого января 2021 года не начислять дополнительные проценты и прочие штрафы кредиторам, а также предоставлять информацию о негативной кредитной истории заемщиков в кредитное бюро со специальной заметкой.

В заявлении указывается, что снижение экономической активности и доходов предприятий, а также домашних хозяйств, наблюдаемое на фоне повторного введения карантинных мер и ограничений в некоторых сферах экономической деятельности не остается без последствий для финансового сектора.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом продолжения мер по поддержке бизнеса, затронутого пандемией, с целью синхронизации регуляторной политики Центробанка с государственной политикой поддержки экономики, снижения регуляторной нагрузки кредитных организаций, а также защиты прав потребителей было сочтено целесообразным продлить срок действия решений и рекомендаций до первого апреля 2021 года.

Продление до первого апреля 2021 года срока действия льгот, связанных с кредитами, покрываемыми и реструктурированными механизмами государственной поддержки, минимального порога коэффициента адекватности капитала, учета операционных и рыночных рисков в капитале и контрциклического буфера капитала, а также отсутствие начисления процентов и других штрафов, должны оставаться в силе до назначенной даты и кредитным организациям рекомендуется предоставить информацию о просрочках по кредитным обязательствам заемщиков в кредитное бюро со специальной заметкой.

В целях стимулирования безналичных платежей в период пандемии и снижения затрат экономических субъектов на эти услуги решение Центрального банка о снижении на 50 процентов платы за обслуживание, взимаемой с банков в межбанковских платежных системах, а также тарифов эквайринга по платежным картам предпринимателей, было продлено до первого апреля 2021 года.

Также было решено отложить до первого апреля 2021 года сроки предоставления участникам рынка ценных бумаг регулятивных льгот, тарифов по сделкам на рынке ценных бумаг, а также тарифов на включение в листинг Бакинской фондовой биржи.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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