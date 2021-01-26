Anglo Asian Mining выплатит дивиденды за 2020 год

БАКУ / Trend / - Британская компания Anglo Asian Mining (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) выплатит специальный дивиденд в размере 1,5 цента по обыкновенным акциям за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"Этот специальный дивиденд выплачивается акционерам за их постоянную поддержку при сохранении достаточных резервов денежных средств для развития своего портфеля активов и использования любых потенциальных будущих возможностей, особенно на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Специальный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, в размере 1,5 цента по обыкновенным акциям будет выплачен полностью 11 марта 2021 года акционерам, которые зарегистрированы в учете акционеров на дату записи 12 февраля 2021 года.

Акции будут переведены без выплаты дивидендов 11 февраля 2021 года. Все дивиденды будут выплачиваться денежными средствами, и Компания не будет предлагать дивиденды в форме ценных бумаг.

Дивиденды будут конвертированы в фунты стерлингов с использованием средней цены закрытия в фунтах стерлингов с использованием обменного курса, публикуемого Банком Англии в 16:00 по Гринвичу каждый день с 15 по 19 февраля 2021 года.

Напомним, что Anglo Asian Mining PLC является производителем золота, меди и серебра в Центральной Азии с широким портфелем производственных и разведочных активов в Азербайджане. В портфель компании входит территория площадью 1 962 квадратных километра. Основной ареал деятельности компании –контрактная территория "Гедабек" площадью около 300 квадратных километров в горах Малого Кавказа на западе Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva