В Азербайджане выросли транзакции через банкоматы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - феврале 2021 года среднее число пользователей на один платежный терминал, включая банкоматы и POS-терминалы, превысило четыре тысячи.

Как сообщили Trend в Центробанке (ЦБА), за год этот показатель вырос на 80.

Среднемесячная сумма операций, приходящихся на один банкомат, достигла 660,4 тысячи манатов (2,8 тысячи операций).

"Этот показатель вырос в годовом исчислении на восемь процентов", - сообщили в ЦБА.

Среднемесячный размер одной транзакции через банкомат в указанный период составил 235,8 маната, а среднемесячная сумма транзакций через POS-терминалы - 5,58 тысячи манатов (по 102 операциям). Среднемесячный размер одной транзакции через POS-терминал составил 54,6 маната.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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