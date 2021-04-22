Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк
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Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог
Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
В Азербайджане создано мобильное приложение для оповещения об утечке воды в общественных местах (ФОТО)
Пакистан и Азербайджан должны развивать межпарламентские связи для расширения торговли - председатель Сената
Париж должен быть нейтральным в установлении мира между Азербайджаном и Арменией – французский юрист
Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" и главврача модульной больницы МЧС Азербайджана (ВИДЕО)