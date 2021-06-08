Обсуждено участие ЕБРР в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вопрос участия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана обсуждался на встрече с региональным директором ЕБРР по Кавказу Катариной Бьёрлин Хансен.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросу развития частного сектора и проектам, которые будут реализованы в рамках программы "Зеленый город Гянджа".

Напомним, что на начало мая 2021 года портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 1,153 миллиарда евро. Кредитный портфель рассчитан на реализацию 35 проектов. Большая часть проектов (78 процентов, или 899 миллионов евро) пришлась на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 20 процентов, или около 234 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а два процента, или 20 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni