Сотрудничество Туркменистана и UNCTAD может включать в себя стимулирование инвестиций

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Туркменистана и Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) может включать в себя стимулирование инвестиций, модернизацию транспортной и торговой логистики, оценку потребностей для вступления в ВТО, сказал Trend экономист UNCTAD Дмитрий Годунов.

По его словам, стимулирование инвестиций может осуществляться в соответствии с рамочным меморандумом о сотрудничестве.

"Туркменистан поддерживает стратегическое сотрудничество с институтами ООН. В 2017 году UNCTAD и Туркменистан подписали рамочный меморандум о сотрудничестве", - уточнил Годунов.

Кроме того, он сообщил, что в 2020 году UNCTAD, ПРООН и Туркменистан подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по внедрению "Единого окна".

Как ранее сообщили Trend в UNCTAD, привлечение прямых иностранных инвестиций требует улучшения нормативно-правовой базы, рационализации административного контроля и постепенного достижения открытости экономики Туркменистана.

"Акционирование и приватизация государственных предприятий также могли бы создать больше возможностей для прямых зарубежных инвестиций. Кроме того, необходимо будет увеличить инвестиции в человеческий капитал", - сказал представитель организации.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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