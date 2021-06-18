Обнародован объем сделок на Узбекской товарной бирже за первые пять месяцев текущего года

Объем сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже за первые пять месяцев текущего года вырос на 56%, передает Trend со ссылкой на Центр экономических исследований и реформ (ЦЕРР).

Согласно докладу ЦЕРР, значительный рост сделок наблюдается в Бухарской (на 89,4%), Ташкентской (на 77,1%), Наманганской (на 63,3%) областях и в Ташкенте (в 2,3 раза). Рост объема был обеспечен за счет торговли минеральными удобрениями, цементом и металлами.

Согласно анализу ЦЭИР, объем налоговых поступлений республики в этот же период вырос на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, значительный рост налоговых поступлений отмечен в Навоийской (на 40,7%), Кашкадарьинской (на 40,6%), Сырдарьинской (на 32,2%), Хорезмской (на 36,1%), Ташкентской (на 31,5%) областях и в Ташкенте (на 38,3%).

По данным ГТК, объем экспорта товаров с начала года увеличился на 40,8% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Рост объемов экспорта товаров обеспечен в Джизакской (в 2 раза), Андижанской (на 82,4%), Сырдарьинской (на 80,8%), Бухарской (на 70,8%) и Ташкентской (61,2%) областях.

В течение анализируемого периода создано 43,670 новых субъектов предпринимательства, наибольшее количество которых зарегистрировано в Кашкадарьинской (5368), Самаркандской (3885), Ташкентской (3742), Ферганской (3484) областях и в Ташкенте (7592).