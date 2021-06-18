Прогноз по инфляции ЦБ Азербайджана остается в целевом диапазоне

БАКУ /Trend/ - С прошлого заседания правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) заметных изменений в балансе инфляционных рисков зафиксировано не было.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, в среднесрочном прогнозе факторы, оказывающие понижающее и повышающее влияние на инфляцию, продолжают уравновешивать друг друга.

Регулятор отмечает, что улучшение международной конъюнктуры, в особенности тенденция роста цен на нефть, поддерживает валютную стабильность.

Сообщается также, что ограничительное влияние совокупного спроса и экономической активности на инфляцию постепенно устраняется. Повышающее влияние на инфляцию оказывают такие факторы, как тенденция роста цен на мировом продовольственном рынке и административное регулирование цен.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, динамики базовой инфляции и процессов восстановления экономической активности. В зависимости от макроэкономической ситуации будут оцениваться возможности продолжения процесса смягчения денежно-кредитной политики, говорится в сообщении ЦБ.

Отметим, что в мае цены на продукты питания в Азербайджане снизились в среднем на 0,3 процента, а годовая продовольственная инфляция составила 5,2 процента. Согласно данным ЦБА, индекс потребительских цен в мае оставался стабильным, инфляция за 12 месяцев составила 4,9 процента.

Напомним, что правление ЦБА 18 июня приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента. При этом нижний предел процентного коридора установлен на уровне 5,75 процента, а верхний – на уровне 6,75 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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