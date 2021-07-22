В Азербайджане растет кредитование сферы торговли и услуг

БАКУ /Trend/ - Кредитование сферы торговли и услуг в Азербайджане на начало июня 2021 года превысило 2,56 миллиарда манатов, что на 6,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА).

По данным отчета, на краткосрочные кредиты пришлись 718,9 миллиона манатов, или 28,2 процента об общего объема кредитования. При этом на кредиты в национальной валюте пришлись 508,2 миллиона манатов, а в иностранной - 210,7 миллиона в манатном эквиваленте.

На долгосрочные кредиты пришлись 1,832 миллиарда манатов, или 71,8 процента от общего объема выданных кредитов. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 1,211 миллиарда манатов, в иностранной валюте - 621,4 миллиона в манатном эквиваленте.

В указанный период в этой сфере кредиты в основном выделялись частным учреждениям и преимущественно в национальной валюте (1,719 миллиарда манатов, 67,4 процента от общей суммы кредитования сектора).

Отметим, что удельный вес кредитования сферы торговли и услуг в кредитовании реального сектора составил 17 процентов, увеличившись за год на 0,7 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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