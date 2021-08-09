Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира после развода

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира в результате развода с женой Мелиндой. Об этом сообщил в понедельник журнал Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гейтс переместился с четвертого на пятое место, уступив основателю Facebook Марку Цукербергу, после передачи бывшей супруге ценных бумаг на общую сумму около $5,6 млрд. Состояние Гейтса теперь составляет $129,6 млрд.