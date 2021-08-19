В Азербайджане в разы выросло кредитование юрлиц в сфере недвижимости
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В Джалилабаде усилены контрольно-профилактические меры для предотвращения распространения COVİD-19 (ФОТО)
Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации иностранных граждан из Афганистана
В Азербайджане назван рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство
Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив)
В Грузии было продано очередное предприятие в рамках программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса»
Рабочий визит руководства Бакинской академии хореографии в Санкт-Петербург: встречи, соглашения и планы на будущее (ФОТО)