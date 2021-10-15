Курс биткойна превысил $60 тысяч впервые с апреля

Курс биткойна в пятницу поднялся выше отметки в $60 тысяч впервые с апреля текущего года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Трейдеры ждут результатов рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявок на создание биткойновых ETF, пишет MarketWatch. Четыре подобные заявки были поданы в августе, и конечный срок рассмотрения регулятором некоторых из них наступает на следующей неделе.

Стоимость криптовалюты на 20:45 (GMT+4) составляет $61 260, что на 6,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии, свидетельствуют данные CoinDesk.

Криптовалютные компании с 2013 года неоднократно пытались получить одобрение SEC на создание биткойновых ETF, однако регулятор всегда отклонял их заявки. Запуск такого ETF повысил бы легитимность криптовалют и облегчил бы инвестиции в этот рынок для институциональных инвесторов.

Накануне в аккаунте службы обучения инвесторов SEC в твиттере появилось сообщение, предупреждающее инвесторов о необходимости "взвесить все риски и преимущества", прежде чем вкладывать средства в фонд, основанный на биткойновых фьючерсах. Этот твит был воспринят некоторыми трейдерами как сигнал того, что SEC может одобрить первый биткойновый ETF на следующей неделе.

В сентябре глава SEC Гэри Генслер заявил о поддержке биткойновых ETF, которые будут вкладывать средства во фьючерсы на криптовалюту, торгуемые на Чикагской товарной бирже (CME).