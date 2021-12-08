Развитие бесконтактных платежей - один из главных стимулов для дальнейшей цифровизации экономики Азербайджана - региональный менеджер Visa
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Продолжается строительство тоннельной дороги от поселка Тоганалы в Гёйгёльском районе в направлении Кяльбаджара - агентство
В динамично развивающемся Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева состоялось открытие центра STEAM (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие бесконтактных платежей - один из главных стимулов для дальнейшей цифровизации экономики Азербайджана - региональный менеджер Visa
Международный суд в Гааге обязал Армению принять меры против лиц, озвучивающих в стране агрессивные призывы на этнической почве
Распространяемая в армянских СМИ информация является необоснованной и ложной - минобороны Азербайджана
Западные СМИ демонстрируют нейтральный подход к вопросу по Зангезурскому коридору - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало заявление министерства иностранных дел Армении
В Азербайджане отменяется трехмесячный период ожидания для получения страховых выплат по безработице
Государственная налоговая служба Азербайджана о введении в эксплуатацию ЗАО "Glassica" и ООО "Azərsulfat"
Представители медиа Азербайджана и Грузии оценили перспективы создания Кавказской платформы мира - Baku Network и Georgian Times подписали партнерское соглашение (ФОТО/ВИДЕО)
Иран в ближайшем будущем будет поставлять свой газ в соседние страны и даже в Европу - посол (Эксклюзив)