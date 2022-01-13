Официальный курс маната к мировым валютам на 13 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9452 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9452 1 австралийский доллар AUD 1,2392 1 аргентинский песо ARS 0,0164 1 белорусский рубль BYN 0,6622 1 бразильский реал BRL 0,3079 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1110 100 южнокорейских вон KRW 0,1431 1 чешская крона CZK 0,0799 100 чилийских песо CLP 0,2064 1 китайский юань CNY 0,2672 1 датская крона DKK 0,2614 1 грузинский лари GEL 0,5512 1 гонконгский доллар HKD 0,2182 1 индийская рупия INR 0,0230 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3315 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1900 1 швейцарский франк CHF 1,8588 1 израильский шекель ILS 0,5459 1 канадский доллар CAD 1,3604 1 кувейтский динар KWD 5,6246 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4067 1 мексиканский песо MXN 0,0834 1 молдавский лей MDL 0,0943 1 египетский фунт EGP 0,1081 1 норвежская крона NOK 0,1962 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4297 1 российский рубль RUB 0,0228 1 сингапурский доллар SGD 1,2628 1 саудовский риал SAR 0,4529 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3832 1 турецкая лира TRY 0,1273 1 тайваньский доллар TWD 0,0615 1 таджикский сомони TJS 0,1508 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0612 100 японских йен JPY 1,4839 1 новозеландский доллар NZD 1,1663

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)