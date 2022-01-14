Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации на 5 млн манатов

Финансы 14 января 2022 12:00 (UTC+04:00)
Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации на 5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 января 2022 года пройдет аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму пять миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 728 дней и доходностью 4,5 процента.

Сроки оплаты процентов назначены на 19 июля 2022 года, 17 января 2023 года, 18 июля 2023 года и 16 января 2024 года.

Срок оплаты основной суммы – 16 января 2024 года.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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