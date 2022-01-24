Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января

Финансы 24 января 2022 09:33 (UTC+04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9256 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9256

1 австралийский доллар

AUD

1,2202

1 аргентинский песо

ARS

0,0163

1 белорусский рубль

BYN

0,6611

1 бразильский реал

BRL

0,3119

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1126

100 южнокорейских вон

KRW

0,1424

1 чешская крона

CZK

0,0790

100 чилийских песо

CLP

0,2130

1 китайский юань

CNY

0,2685

1 датская крона

DKK

0,2587

1 грузинский лари

GEL

0,5527

1 гонконгский доллар

HKD

0,2183

1 индийская рупия

INR

0,0228

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,3041

100 индонезийских рупий

IDR

0,0119

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1849

1 швейцарский франк

CHF

1,8601

1 израильский шекель

ILS

0,5402

1 канадский доллар

CAD

1,3537

1 кувейтский динар

KWD

5,6231

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4062

1 мексиканский песо

MXN

0,0831

1 молдавский лей

MDL

0,0940

1 египетский фунт

EGP

0,1082

1 норвежская крона

NOK

0,1912

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,4253

1 российский рубль

RUB

0,0220

1 сингапурский доллар

SGD

1,2652

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3834

1 турецкая лира

TRY

0,1261

1 тайваньский доллар

TWD

0,0614

1 таджикский сомони

TJS

0,1509

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0602

100 японских йен

JPY

1,4921

1 новозеландский доллар

NZD

1,1420

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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