Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9256 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9256 1 австралийский доллар AUD 1,2202 1 аргентинский песо ARS 0,0163 1 белорусский рубль BYN 0,6611 1 бразильский реал BRL 0,3119 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1126 100 южнокорейских вон KRW 0,1424 1 чешская крона CZK 0,0790 100 чилийских песо CLP 0,2130 1 китайский юань CNY 0,2685 1 датская крона DKK 0,2587 1 грузинский лари GEL 0,5527 1 гонконгский доллар HKD 0,2183 1 индийская рупия INR 0,0228 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3041 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1849 1 швейцарский франк CHF 1,8601 1 израильский шекель ILS 0,5402 1 канадский доллар CAD 1,3537 1 кувейтский динар KWD 5,6231 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4062 1 мексиканский песо MXN 0,0831 1 молдавский лей MDL 0,0940 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1912 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4253 1 российский рубль RUB 0,0220 1 сингапурский доллар SGD 1,2652 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3834 1 турецкая лира TRY 0,1261 1 тайваньский доллар TWD 0,0614 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0602 100 японских йен JPY 1,4921 1 новозеландский доллар NZD 1,1420

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)