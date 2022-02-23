AccessBank оказал поддержку 532 фермерам

AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном секторе. В рамках партнерства банка с Агентством аграрного кредитования и развития (AKİA) в 2021 году 532 предпринимателям были предоставлены льготные кредиты для финансирования различных проектов в сельском хозяйстве.

В течении прошлого года AccessBank в рамках сотрудничества с AKIA предоставил фермерам кредитов на общую сумму в 5,297 тыс. манатов. Максимальная сумма выданного отдельному фермеру кредита составила 200.000 манатов. Наиболее активными в обращении за кредитами в 2021 году были предприниматели из Барды, Ленкорани, Гянджи, Хачмаза и Мингячевира. Фермеры в основном обращались за финансовой поддержкой для развития животноводства, пчеловодства, садоводства и посевных, а также получения агротехнических услуг.

Следует отметить, что указом Президента Азербайджанской Республики от 8 апреля 2020 года начался новый этап в финансировании сельскохозяйственного сектора. Начиная с этого времени фермеры стали получать кредиты для создания и расширения садоводческих, сельскохозяйственных, животноводческих и иных семейных хозяйств. Фермерам предлагаются микрокредиты до 15 тыс. манатов на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и племенных животных, а также более крупные кредиты - до 200 тыс. манатов - на другие цели, связанные с дальнейшим развитием их агробизнеса.

Для получения дополнительной информации об агрокредитах пройдите по ссылке

https://www.accessbank.az/az/business/loans/alda-loans/

Чтобы подать заявку на получение кредита, фермеры могут обратиться в контактный центр AccessBank-а по номеру 151 или посетить филиалы банка в рабочие дни.

AccessBank с 2002 года обслуживает малые бизнесы, оставаясь лидером микрофинансирования в Азербайджане. К услугам клиентов банка 29 филиалов, 15 из которых работают в Баку, а 14 – в различных регионах страны. Подробную информацию об услугах банка можно получить на сайте www.accessbank.az а также страницах банка в социальных сетях