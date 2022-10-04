Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - Четвертого октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 820 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона семь инвесторов подали 10 заявок в ценовом диапазоне от 84,5565 (10 процентов) до 91,9669 маната (7,9798 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 88,1309 маната (девять процентов), а средневзвешенная цена - на уровне 89,0106 маната (8,7613 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 32 749 000 манатов, а объем размещения – 14 420 900 манатов.

Дата погашения облигаций – 28 сентября 2027 года.