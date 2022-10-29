ЦБ Азербайджана обнародовал объем операций в рамках торговой системы Bloomberg

БАКУ /Trend/ - Объем межбанковских необеспеченных сделок через специальную платформу в рамках торговой системы Bloomberg в Азербайджане в сентябре-октябре 2022 года составил 2,214 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА)

"В сентябре в рамках этой платформы между банками было осуществлено 69 сделок на 788 миллионов манатов, а в октябре 124 сделки на сумму 1,426 миллиарда манатов. 97 процентов данных сделок носило краткосрочный характер (1-3 дня). В сентябре на межбанковском рынке РЕПО была заключена 21 сделка на 48 миллионов манатов, из которых 52 процента были рассчитаны на срок 5-9 дней, а в октябре 20 сделок - на 65 миллионов манатов", - говорится в сообщении ЦБА.

Напомним, что с сентября 2022 года ЦБ запустил в новой конфигурации инструменты денежной политики, в том числе в рамках торговой системы Bloomberg была создана специальная платформа для необеспеченных сделок.