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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 30 ноября 2024 11:05 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

18 ноября

1,7

25 ноября

1,7

19 ноября

1,7

26 ноября

1,7

20 ноября

1,7

27 ноября

1,7

21 ноября

1,7

28 ноября

1,7

22 ноября

1,7

29 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,0155 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0061 маната и составил 1,7871 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

18 ноября

1,7918

25 ноября

1,7814

19 ноября

1,7995

26 ноября

1,7815

20 ноября

1,8007

27 ноября

1,7813

21 ноября

1,7938

28 ноября

1,7943

22 ноября

1,7803

29 ноября

1,7969

Средний курс за неделю

1,7932

Средний курс за неделю

1,7871

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям повысился на 0,0549 маната. Средневзвешенный остался понизился на 0,1043 маната и составил 1,5908 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

18 ноября

1,7000

25 ноября

1,6290

19 ноября

1,7011

26 ноября

1,6346

20 ноября

1,7043

27 ноября

1,6139

21 ноября

1,6915

28 ноября

1,5024

22 ноября

1,6785

29 ноября

1,5741

Средний курс за неделю

1,6951

Средний курс за неделю

1,5908

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0491 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

18 ноября

0,0493

25 ноября

0,0492

19 ноября

0,0491

26 ноября

0,0491

20 ноября

0,0493

27 ноября

0,0491

21 ноября

0,0493

28 ноября

0,0491

22 ноября

0,0492

29 ноября

0,0490

Средний курс за неделю

0,0492

Средний курс за неделю

0,0491

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