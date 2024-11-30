Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 ноября 1,7 25 ноября 1,7 19 ноября 1,7 26 ноября 1,7 20 ноября 1,7 27 ноября 1,7 21 ноября 1,7 28 ноября 1,7 22 ноября 1,7 29 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,0155 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0061 маната и составил 1,7871 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 18 ноября 1,7918 25 ноября 1,7814 19 ноября 1,7995 26 ноября 1,7815 20 ноября 1,8007 27 ноября 1,7813 21 ноября 1,7938 28 ноября 1,7943 22 ноября 1,7803 29 ноября 1,7969 Средний курс за неделю 1,7932 Средний курс за неделю 1,7871

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям повысился на 0,0549 маната. Средневзвешенный остался понизился на 0,1043 маната и составил 1,5908 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 ноября 1,7000 25 ноября 1,6290 19 ноября 1,7011 26 ноября 1,6346 20 ноября 1,7043 27 ноября 1,6139 21 ноября 1,6915 28 ноября 1,5024 22 ноября 1,6785 29 ноября 1,5741 Средний курс за неделю 1,6951 Средний курс за неделю 1,5908

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0491 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 18 ноября 0,0493 25 ноября 0,0492 19 ноября 0,0491 26 ноября 0,0491 20 ноября 0,0493 27 ноября 0,0491 21 ноября 0,0493 28 ноября 0,0491 22 ноября 0,0492 29 ноября 0,0490 Средний курс за неделю 0,0492 Средний курс за неделю 0,0491

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