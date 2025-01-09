Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7524 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг: