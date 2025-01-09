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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 января

Финансы Материалы 9 января 2025 09:23 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7524 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,7524
1 австралийский доллар AUD 1.0536
1 белорусский рубль BYN 0.4932
1 болгарский леви BGN 0.8960
1 дирхам ОАЭ AED 0.4628
100 южнокорейских вон KRW 0.1166
1 чешская крона CZK 0.0698
1 китайский юань CNY 0.2319
1 датская крона DKK 0.2349
1 грузинский лари GEL 0.5982
1 гонконгский доллар HKD 0.2185
1 индийская рупия INR 0.0198
1 британский фунт стерлингов GBP 2.0967
10000 иранских риалов IRR 0.0295
1 шведская крона SEK 0.1522
1 швейцарский франк CHF 1.8658
1 израильский шекель ILS 0.4648
1 канадский доллар CAD 1.1823
1 кувейтский динар KWD 5.5133
100 казахских тенге KZT 0.3229
1 катарский риал QAR 0.4663
1 кыргызский сом KGS 0.0196
100 венгерских форинтов HUF 0.4229
1 молдавский лей MDL 0.0922
1 норвежская крона NOK 0.1488
100 узбекских сомов UZS 0.0131
100 пакистанских рупий PKR 0.6102
1 польский злотый PLN 0.4098
1 румынский лей RON 0.3524
100 российских рублей RUB 1.6268
1 сербский динар RSD 0.0150
1 сингапурский доллар SGD 1.2424
1 саудовский риал SAR 0.4529
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2.2057
1 турецкая лира TRY 0.0481
1 туркменский манат TMT 0.4857
1 украинская гривна UAH 0.0402
100 японских йен JPY 1.0765
1 новозеландский доллар NZD 0.9514
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