Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7524 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,7524
|1 австралийский доллар
|AUD
|1.0536
|1 белорусский рубль
|BYN
|0.4932
|1 болгарский леви
|BGN
|0.8960
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0.4628
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0.1166
|1 чешская крона
|CZK
|0.0698
|1 китайский юань
|CNY
|0.2319
|1 датская крона
|DKK
|0.2349
|1 грузинский лари
|GEL
|0.5982
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0.2185
|1 индийская рупия
|INR
|0.0198
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2.0967
|10000 иранских риалов
|IRR
|0.0295
|1 шведская крона
|SEK
|0.1522
|1 швейцарский франк
|CHF
|1.8658
|1 израильский шекель
|ILS
|0.4648
|1 канадский доллар
|CAD
|1.1823
|1 кувейтский динар
|KWD
|5.5133
|100 казахских тенге
|KZT
|0.3229
|1 катарский риал
|QAR
|0.4663
|1 кыргызский сом
|KGS
|0.0196
|100 венгерских форинтов
|HUF
|0.4229
|1 молдавский лей
|MDL
|0.0922
|1 норвежская крона
|NOK
|0.1488
|100 узбекских сомов
|UZS
|0.0131
|100 пакистанских рупий
|PKR
|0.6102
|1 польский злотый
|PLN
|0.4098
|1 румынский лей
|RON
|0.3524
|100 российских рублей
|RUB
|1.6268
|1 сербский динар
|RSD
|0.0150
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1.2424
|1 саудовский риал
|SAR
|0.4529
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2.2057
|1 турецкая лира
|TRY
|0.0481
|1 туркменский манат
|TMT
|0.4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0.0402
|100 японских йен
|JPY
|1.0765
|1 новозеландский доллар
|NZD
|0.9514