Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7513 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,7513
|1 австралийский доллар
|AUD
|1,0531
|1 белорусский рубль
|BYN
|0,4868
|1 болгарский леви
|BGN
|0,8952
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0,4628
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0,1164
|1 чешская крона
|CZK
|0,0693
|1 китайский юань
|CNY
|0,2319
|1 датская крона
|DKK
|0,2347
|1 грузинский лари
|GEL
|0,5977
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0,2182
|1 индийская рупия
|INR
|0,0196
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2,0743
|10000 иранских риалов
|IRR
|0,0294
|1 шведская крона
|SEK
|0,1521
|1 швейцарский франк
|CHF
|1,8633
|1 израильский шекель
|ILS
|0,4676
|1 канадский доллар
|CAD
|1,1845
|1 кувейтский динар
|KWD
|5,509
|100 казахских тенге
|KZT
|0,3208
|1 катарский риал
|QAR
|0,4664
|1 кыргызский сом
|KGS
|0,0195
|100 венгерских форинтов
|HUF
|0,425
|1 молдавский лей
|MDL
|0,0911
|1 норвежская крона
|NOK
|0,1494
|100 узбекских сомов
|UZS
|0,0131
|100 пакистанских рупий
|PKR
|0,6101
|1 польский злотый
|PLN
|0,4106
|1 румынский лей
|RON
|0,352
|100 российских рублей
|RUB
|1,6667
|1 сербский динар
|RSD
|0,015
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1,2427
|1 саудовский риал
|SAR
|0,4529
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2,2015
|1 турецкая лира
|TRY
|0,0479
|1 туркменский манат
|TMT
|0,4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0,0402
|100 японских йен
|JPY
|1,079
|1 новозеландский доллар
|NZD
|0,9531