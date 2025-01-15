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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 января

Финансы Материалы 15 января 2025 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7513 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,7513
1 австралийский доллар AUD 1,0531
1 белорусский рубль BYN 0,4868
1 болгарский леви BGN 0,8952
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
100 южнокорейских вон KRW 0,1164
1 чешская крона CZK 0,0693
1 китайский юань CNY 0,2319
1 датская крона DKK 0,2347
1 грузинский лари GEL 0,5977
1 гонконгский доллар HKD 0,2182
1 индийская рупия INR 0,0196
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0743
10000 иранских риалов IRR 0,0294
1 шведская крона SEK 0,1521
1 швейцарский франк CHF 1,8633
1 израильский шекель ILS 0,4676
1 канадский доллар CAD 1,1845
1 кувейтский динар KWD 5,509
100 казахских тенге KZT 0,3208
1 катарский риал QAR 0,4664
1 кыргызский сом KGS 0,0195
100 венгерских форинтов HUF 0,425
1 молдавский лей MDL 0,0911
1 норвежская крона NOK 0,1494
100 узбекских сомов UZS 0,0131
100 пакистанских рупий PKR 0,6101
1 польский злотый PLN 0,4106
1 румынский лей RON 0,352
100 российских рублей RUB 1,6667
1 сербский динар RSD 0,015
1 сингапурский доллар SGD 1,2427
1 саудовский риал SAR 0,4529
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2015
1 турецкая лира TRY 0,0479
1 туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0402
100 японских йен JPY 1,079
1 новозеландский доллар NZD 0,9531
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