Шахбазов и Морган обсудили "зеленые проекты" и предстоящий COP29 в Баку

БАКУ/Trend/ — Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и замминистра иностранных дел ФРГ, спецпосланник по международным климатическим вопросам Дженнифер Морган обсудили вопросы деятельности в рамках предстоящего COP29 в Баку и взаимодействие по "зеленому" энергопереходу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

Было отмечено, что объявленная в Азербайджане стратегия до 2030 года по достижению роста в "зеленой" экономике, объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведение COP 29 в Баку будут способствовать дальнейшему увеличению вклада Азербайджана в процесс перехода к "зеленой" энергетике.

"Строительство солнечных и ветряных электростанций в Азербайджане обеспечит увеличение доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии в стране. Эта генерация может экспортироваться по специальному энергокоридору в партнерстве с четырьмя странами в Европу", — отмечено в пресс-релизе.

Также Шахбазов поделился планами по реализации мер в отношении создания на ряде территорий Азербайджана "зон зеленой энергии".

Стороны обсудили роль энергетического сектора в борьбе с изменением климата и в следовании глобальным обязательствам.

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