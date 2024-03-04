Какие меры предпринимаются для предотвращения дефицита воды в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В настоящее время 80 стран, где проживает 40 процентов населения мира, сталкиваются с проблемой нехватки воды. По оценкам ООН, к 2025 году этот показатель увеличится еще больше. Продолжающееся глобальное потепление усугубляет эту проблему. Азербайджан так же сталкивается с проблемой изменения климата.

Что делается для предотвращения дефицита воды в Азербайджане?

Как сказал Trend по этому вопросу заведующий департаментом географии и окружающей среды университета "Хазар", специалист по водным проблемам Ровшан Аббасов, в направлении использования альтернативных источников воды проводится значительная работа, как по опреснению морской воды, так и по повторному использованию сточных вод.

"В Азербайджане проводится значительная работа по борьбе с нехваткой воды на фоне изменения климата. В 2020 году была создана комиссия по обеспечению рационального использования водных ресурсов на территории страны, совершенствованию управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере. Вслед за этим было учреждено Государственное агентство водных ресурсов. Все эти шаги сыграют важную роль в предотвращении сокращения дефицита воды в будущем. Среди этих работ также постепенный переход к современным методам орошения в сельском хозяйстве, бетонирование земляных каналов", - сказал он.

Отметим, что председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов сообщил ранее, что в стране начались процессы опреснения морской воды. По его словам, в этом процессе участвуют 14 иностранных компаний.

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