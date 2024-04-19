Представители Азербайджана и Финляндии обсудили подготовку к COP29

БАКУ/Trend/ - Представители аппарата "Председательства COP29" обсудили процесс подготовки к COP29 с делегацией постоянного представительства Финляндии при ОБСЕ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на члена аппарата "Председательства COP29", представителя Национальной гидрометерологической службы при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Фуада Гумбатова.

"Мы провели очень содержательную дискуссию по процессу подготовки к COP29 с делегацией постоянного представительства Финляндии при ОБСЕ во главе с послом Весой Хаккиненом", - сказал Гумбатов.

Объясняя важность этой встречи, он упомянул, что Финляндия будет председательствовать в ОБСЕ в 2025 году, а Азербайджан сотрудничает с этой международной организацией по разным программам.

Отметим, что в Баку 11-24 ноября пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая соберет лидеров большинства стран ООН для обсуждения путей решения проблем изменения климата на планете.

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