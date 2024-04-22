Президент COP28 обсудил на конгрессе в Роттердаме важность сотрудничества "тройки председателей" COP

БАКУ /Trend/ - 22 апреля президент COP28 Султан Аль-Джабер на встрече с вице-премьером Нидерландов Робом Йеттеном в рамках 26-го Глобального энергетического конгресса в Роттердаме обсудил важность сотрудничества "тройки" председателей COP - ОАЭ, Азербайджана и Бразилии.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на информацию COP28 в социальных сетях.

"Была обсуждена роль частного сектора в ускорении энергетического перехода, а также важность сотрудничества в рамках "тройки" председателей COP - ОАЭ, Азербайджана и Бразилии для повышения амбиций по реализации согласованных на COP28 в декабре 2023 года в Дубае вопросов климатической повестки мира", - говорится в сообщении.

Отметим, что COP29 (29-я сессия Конференции сторон Рамочного Соглашения ООН по климату) пройдет 11-24 ноября в Баку.

В Бразилии в 2025 году состоится COP30.