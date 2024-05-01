Необходимо расширять сферу "зеленой" энергии – генеральный директор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Изменение климата сегодня является одной из основных глобальных проблем. Если сегодняшние последствия изменения климата не будут предотвращены, это создаст серьезные проблемы для будущих поколений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик во время панельных дискуссий на тему "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместные действия на COP29 и в последующий период" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он подчеркнул, что для предотвращения изменения климата важно принимать срочные и неотложные меры.

"Мы должны проводить более амбициозные, масштабные работы, расширять сферу "зеленой" энергии. Посредством международного сотрудничества мы можем устранить эти опасности. Мы можем сделать большую работу по сохранению природы.

Мы благодарим Азербайджан за то, что он проведет у себя COP29", - добавил он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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