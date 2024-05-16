Водные ресурсы Азербайджана сократились примерно на 15 процентов - представитель министерства

БАКУ /Trend/ - Водные ресурсы Азербайджана сократились примерно на 15 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акбер Аскеров на проходящем в Университете ADA Водно-климатическом саммите.

Он отметил, что изменение климата серьезно беспокоит мировое сообщество.

Он также подчеркнул, что изменение климата оказывает крайне негативное влияние на водные ресурсы.

"На водных объектах страны проводятся наблюдения. Мы становимся свидетелями последствий глобального потепления в этой области. Именно по этой причине наблюдается сокращение водных ресурсов Азербайджана примерно на 15 процентов", - сказал А.Аскеров.

Он оценил проведение COP29 в Азербайджане в этом году как важное событие.

"На COP29 пройдут обширные дискуссии по управлению проблемами, с которыми мы можем столкнуться на пути к зеленой планете и здоровому будущему", - добавил он.

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