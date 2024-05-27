Гидроузлы "Худаферин" и "Гыз Галасы" положительно повлияют на превращение Восточного Зангезура в зону "зеленой" энергетики - комментарий

БАКУ/Trend/ - Гидроузлы "Худаферин" и "Гыз Галасы" положительно повлияют на превращение Восточного Зангезура в зону "зеленой" энергетики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил экономист Эйюб Керимли, отметив, что строительство двух гидроузлов окажет положительное влияние не только на региональное экономическое развитие региона, но и на региональное экономическое развитие Азербайджана и Ирана.

"Это положительно скажется на развитии Восточно-Зангезурского, Нахчыванского экономических районов, на энергетическом обмене. Ввод в эксплуатацию гидроузлов окажет важное влияние на рост экономического потенциала региона, рост сельского хозяйства, предпринимательской деятельности. На этих территориях имеется около 252 тысяч га пригодных для возделывания земель. Это также расширит возможности ирригационной системы этих земель и положительно повлияет на расширение экономических связей в регионе между Азербайджаном и Ираном. Наличие гидроузлов также повлияет на превращение Восточного Зангезура в зону "зеленой" энергетики. Так, исходя из указанных цифр, деятельность гидроузлов позволит сэкономить на сжигании 80 миллионов кубометров газа. Это также соответствует стратегии защиты окружающей среды и "зеленой" жизни, на которую нацелена наша страна", - сказал он.

Эксперт по энергетике Ильхам Шабан заявил Trend, что гидроузлы "Худаферин" и "Гыз Галасы" являются объектами сельскохозяйственного назначения.

Он подчеркнул, что азербайджанская и иранская стороны воспользуются ими для орошения.

"Энергия полученная на гидроузлах будет использоваться рационально. Была спроектирована установка турбин для получения энергии мощностью 280 МВт. Произведенная энергия будет разделена между двумя странами. 140 МВт, которые достанутся Азербайджану, означают 300 миллионов киловатт-часов устойчивой электроэнергии в год, что также является не маленькой цифрой.

К моменту начала COP29 в освобожденных от оккупации районах будут работать 32 небольшие гидроэлектростанции общей мощностью около 300 МВт. С их помощью будет получено более 700 миллионов киловатт электроэнергии.

При получении энергии на гидроузлах "Худаферин" и "Гыз Галасы" эта цифра уже составит миллиард киловатт-часов. Количество малых гидроэлектростанций на освобожденных от оккупации территориях в ближайшие годы достигнет 50. На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет расти наш потенциал "зеленой" энергии. За счет этих территорий будет получено 2 миллиарда киловатт-часов "зеленой" энергии", - добавил он.

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