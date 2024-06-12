Мухтар Бабаев о применении чистого топлива и низкоуглеродных решений в авиации

БАКУ/Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев приветствовал действия Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по разработке и внедрению мер, которые позволяют авиационной отрасли мира двигаться к чистому нулевому будущему, передает в среду Trend.

Выступая 12 июня на Всемирном саммите CANSO в Баку, министр отметил, что требования к авиакомпаниям ИКАО включают в себя сокращение выбросов диоксида углерода на 5% ежегодно к 2030 году.

"Во многом это достигается за счет увеличения использования экологически чистого авиационного топлива, что является шагом вперед по сокращению углеродного следа от авиации во всем мире. Нужно больше низкоуглеродных решений, технологических новшеств и повышения операционной эффективности для гарантирования устойчивого развития", — добавил он.

Отметим, что многие авиакомпании мира тестируют использование в качестве топлива водорода, но текущая дороговизна данного самого чистого вида топлива пока исключает его широкое применение в авиации.

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