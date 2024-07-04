В ШОС нужно сделать акцент на укреплении сотрудничества в сфере альтернативной энергетики - и.о. Президента Ирана

АСТАНА /Trend/ - В ШОС нужно сделать акцент на укреплении сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности Президента Ирана Мохаммед Мохбир на заседании в формате «ШОС плюс» в Астане.

«Надеемся на расширение сотрудничества между Ираном и странами ШОС. Одним из важных вопросов является обеспечение безопасности экономических отношений. Надо поддерживать использование национальных валют, применять современные технологии», - сказал он.

Мохбир считает, что одним из ключевых проектов для стран ШОС является Юг-Север.

«Это является важным пунктом нашей повестки. Мы работаем над сокращением времени отправки товаров. Самые крупные потребители энергии могут способствовать расширению сотрудничества. Надо сделать акцент на углублении сотрудничества, обеспечении энергобезопасности», - сказал и.о Президента Ирана.

Он также отметил важность проектов в области альтернативной энергии.

«Экологические вопросы крайне важны для развития. Иран имеет различные планы и программы, играет положительную роль на международной арене. Необходимо развивать дух сотрудничества и дружбы», - добавил Мохбир.