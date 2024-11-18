БАКУ /Trend/ - Малайзия к 2050 году нацелена достичь 70 процентов доли ВИЭ.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Малайзии Ник Назми Бин Ник Ахмад, в ходе панельной дискуссии на тему "Ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - программа модернизации экономики и роста" в рамках COP29.

"В этом году мы объявили более амбициозную климатическую цель — достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Для относительно молодой индустриальной страны, такой как Малайзия, это сложная задача, требующая значительных изменений в политике и экономической структуре. Однако мы стремимся стать маяком амбиций для региона Юго-Восточной Азии. Этот регион особенно уязвим к изменениям климата, и мы хотим внести свой вклад.

Одним из наших ключевых шагов стало четкое обязательство на пути к достижению углеродной нейтральности. На данный момент доля возобновляемой энергии в нашей энергосистеме составляет 25 процентов, но к 2050 году мы нацелены достичь 70 процентов", - отметил он.