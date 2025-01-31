Итоги COP29 прокладывают дорожную карту для преемственности в ключевых областях – румынский министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Итоги COP29 предоставляют дорожную карту для преемственности в ключевых областях, заявил в эксклюзивном интервью Trend министр окружающей среды, вод и лесов Румынии Мирча Фечет.

"Принятые на COP29 решения будут существенно формировать совместные усилия "Тройки COP", поскольку председательство переходит к Бразилии на COP30. Эти результаты обеспечивают преемственность в таких ключевых областях, как климатическое финансирование, углеродные рынки и прозрачность", — отметил он.

Фечет подчеркнул, что новая цель по мобилизации 300 миллиардов долларов ежегодного климатического финансирования создаёт важнейшую задачу для "Тройки" — обеспечить устойчивый прогресс.

"Председательство Азербайджана на COP29 заложило основу для мобилизации этих ресурсов, но задача Бразилии будет заключаться в разработке инновационных стратегий привлечения частных инвестиций при соблюдении принципов подотчётности. Также необходима скоординированная работа по дальнейшей деятельности Фонда потерь и ущерба. Успех Азербайджана в укреплении доверия между странами поможет Бразилии усовершенствовать механизмы управления Фондом и распределения средств для удовлетворения неотложных нужд уязвимых стран. "Тройке" предстоит сохранить динамику в решении задач, связанных с ожиданиями от этого механизма", — добавил министр.

Он также отметил, что завершённая разработка правил углеродных рынков в рамках Статьи 6 создаёт основу для международного сотрудничества в сокращении выбросов.

"Роль Бразилии будет ключевой в демонстрации того, как эти рынки могут эффективно работать, особенно учитывая значительные природные углеродные поглотители в стране. "Тройка" будет обеспечивать последовательность в реализации экологических гарантий и стандартов прозрачности, установленных на COP29.

По мере того, как страны готовят свои двухгодичные отчёты о прозрачности в рамках усиленной структуры прозрачности, "Тройка" сыграет важную роль в наращивании потенциала, особенно для развивающихся стран. Бразилия, вероятно, возглавит усилия по содействию региональному сотрудничеству и укреплению соблюдения требований к этим отчетам.

Наконец, председательство Бразилии использует успехи COP29 в качестве базы для достижения более амбициозных целей на COP30. Это включает в себя согласование обновлённых национально определённых вкладов (NDC), которые должны быть представлены до 2025 года. "Тройка" будет координировать действия для обеспечения того, чтобы прогресс не был утрачен, а соглашения, достигнутые в Баку, привели к конкретным результатам в Бразилии. Совместная работа "Тройки" станет ключом к преобразованию обязательств, взятых на COP29, в реальные климатические действия", — подчеркнул министр.

X: @Lyaman_Zeyn