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Назван объем произведенной энергии на малой ГЭС "Гюлябирд"

Зеленая экономика Материалы 14 февраля 2025 14:13 (UTC +04:00)
Назван объем произведенной энергии на малой ГЭС "Гюлябирд"

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На малой гидроэлектростанции "Гюлябирд" произведено 69,9 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно информации, на этой станции деривационного типа общей мощностью 8 МВт до 1 февраля произведено 69,9 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Отметим, что малые гидроэлектростанции производят экологически чистую электроэнергию.

Напомним, что 4 года назад, 14 февраля, в Лачинском районе была введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция "Гюлябирд", расположенная на реке Хакари.

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Назван объем произведенной энергии на малой ГЭС "Гюлябирд"
Назван объем произведенной энергии на малой ГЭС "Гюлябирд"
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