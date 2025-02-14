Назван объем произведенной энергии на малой ГЭС "Гюлябирд"

БАКУ /Trend/ - На малой гидроэлектростанции "Гюлябирд" произведено 69,9 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно информации, на этой станции деривационного типа общей мощностью 8 МВт до 1 февраля произведено 69,9 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Отметим, что малые гидроэлектростанции производят экологически чистую электроэнергию.

Напомним, что 4 года назад, 14 февраля, в Лачинском районе была введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция "Гюлябирд", расположенная на реке Хакари.

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