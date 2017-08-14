В Азербайджане растет спрос на электронные билеты на морские перевозки

14 августа 2017 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Tend/ - В Азербайджане растет интерес пассажиров к покупке электронных билетов на морские перевозки, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, в январе-июле в режиме онлайн было приобретено 348 билетов, из которых 169 куплены туда и обратно.

"ЗАО запустило систему онлайн-продажи билетов в сентябре 2016 года. С тех пор в целом, в онлайн-режиме было заказано 456 билетов, большая часть которых (244 билетов) – в оба конца. Большинство приобретающих билеты онлайн являются гражданами Турции, а в последнее время вырос интерес из европейских стран. Самым популярным маршрутом является Актау-Алят-Актау", - говорится в информации.

Услуга онлайн-покупки билетов реализуется с целью повышения привлекательности международных транспортных маршрутов, проходящих через Азербайджан, упрощения документации грузовых и пассажирских перевозок с использованием современных технологий и повышения оперативности.

Услугой покупки электронных билетов можно воспользоваться по адресу:https://public.acsc.az/online/payment/index/az/

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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