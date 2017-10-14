В Азербайджане учреждается венчурный фонд в сфере IT

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается венчурный фонд и клуб инвесторов в сфере информационных технологий, сказал Trend источник на IT рынке страны.

По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся подготовительные работы, и итоговая встреча по поводу создания фонда и клуба IT инвесторов будет обнародована в конце месяца.

В состав клуба инвесторов войдут компании Sinam, BestComp, Neuron Technologies, Azercell, Enginet, Hesab.az и др.

Речь идет о классической форме инвестиционной деятельности, которая предусматривает участие инвесторов в развитии проекта в качестве акционеров.

Создание подобного клуба, важно с той точки зрения, что это позволит коммерциализировать идеи, требующие финансовые вливания.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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