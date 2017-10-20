Выбран поставщик цифровых паролей для новых удостоверений личности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министерство экономического развития Азербайджана выбрало компанию-поставщика конвертов с PIN/PUK-кодами, необходимыми для внедрения е-подписи в удостоверения личности нового поколения, говорится в сообщении министерства, опубликованном пятницу в официальной печати.

Поставщиком конвертов в количестве 600 тысяч единиц (на тендерной основе) выбрана швейцарская компания Trüb Trading (International) AG, контракт с которой был подписан 12 октября 2017 года.

Как сообщили ранее Trend в министерстве, выдача населению первой партии удостоверений в указанном количестве начнется с первого января 2018 года. Закупка новых удостоверений будет осуществляться поэтапно, по мере того, как они будут выдаваться населению.

Технические предложения Trüb по производству и персонализации биометрических паспортов были изучены на соответствие современным требованиям безопасности, а также тому, чтобы показатели удостоверений личности Азербайджана не уступали современным образцам, и была маловероятна возможность их подделки.

Аналогичный проект по производству и персонализации ID-карт был реализован ранее компанией Trüb AG для правительства Эстонии.

Инфраструктура для выдачи удостоверений личности Азербайджана, а также центр сертификации, необходимый для интеграции в них сертификатов е-подписи в настоящее время проходят тестирование.

Специалистами центра проведены тесты по определению параметров и программного обеспечения, с помощью которого можно будет вносить сертификаты е-подписи в чипы удостоверений. Срок действия сертификата электронной подписи в новых удостоверениях составит пять лет. По завершении указанного периода необходимо будет продлить срок их действия. Пошлина за интеграцию е-подписи в удостоверения личности взиматься не будет.

На чип новых удостоверений будут записаны персональные сведения о владельце и данные двух сертификатов: первый - сертификат аутентификации, второй - для е-подписи. Для обеспечения защиты в чипах применен сертификат безопасности EAL6+.

(Автор: Гусейн Велиев)

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