Смартфоны со специальными скидками для абонентов Nar

16 января 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря Nar стать обладателем смартфона теперь стало значительно легче. Так, на странице интернет-магазина from.ae абонентам Nar предлагаются особые скидки, и каждый пользователь мобильного оператора теперь имеет возможность посетить страницу az.fromae.com/az/nar3 и получить скидку, просто указав свой мобильный номер.

Нужно отметить, что данная возможность предоставляется абонентам в рамках программы лояльности, осуществляемой в партнерстве с интернет-магазином from.ae. Абоненты также могут воспользоваться преимуществами услуг высокоскоростного мобильного интернета 3G и 4G от Nar. К примеру, абоненты, присоединившиеся к одному из совершенно новых пакетов Full от Nar, смогут в полной мере насладиться общением благодаря возможностям, доступным в рамках этого выгодного предложения. Основной отличительной чертой этих пакетов, включающих в себя минуты разговора и большой объем интернет-трафика, является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Таким образом, представив новые пакеты, Full, Nar, известный тем, что всегда учитывает пожелания и нужды своих абонентов, предоставил пользователям уникальную возможность использовать оставшиеся бонусы в течение следующего месяца.

Более подробную информацию об интернет-пакетах и других выгодных предложениях Nar можно получить, посетив официальную страницу оператора в интернете (nar.az), а также на официальных страницах Nar в социальных сетях.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • Nar
Azernews Newspaper
Новости по теме
В 2018 г. Nar продолжит работы по усовершенствованию своей сети
ИКТ 12 января 17:26
Названа причина прекращения оказания услуг связи мобильными операторами Азербайджана на борту самолетов
ИКТ 3 января 10:48
Названа причина прекращения оказания услуг связи мобильными операторами Азербайджана на борту самолетов
ИКТ 29 декабря 2017 14:10
Новогодняя скидка от Nar: Получи еще больше интернета с безлимитными пакетами Turbo
ИКТ 28 декабря 2017 17:52
Награждены победители организованного при поддержке Nar конкурса "Электронное образование"
ИКТ 27 декабря 2017 14:32
Вручены сертификаты участникам реализуемого Nar проекта "Школа обучения" (ФОТО)
ИКТ 22 декабря 2017 15:07
Абоненты Nar могут говорить по телефону бесплатно по выходным
ИКТ 13 декабря 2017 17:26
Награждены победители конкурса, организованного Nar в рамках BakuTel 2017
ИКТ 8 декабря 2017 18:51
Nar представил свои последние достижения (ФОТО)
ИКТ 6 декабря 2017 17:51
Назначен новый главный исполнительный директор Azerfon
ИКТ 5 декабря 2017 17:57
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
ИКТ 4 декабря 2017 17:39
Nar представил новые пакеты Full
Бизнес 1 декабря 2017 17:36
Еще один мобильный оператор Азербайджана свернул услуги связи на борту авиалайнеров
ИКТ 30 ноября 2017 12:12
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах Азербайджана
ИКТ 27 ноября 2017 17:46
Продолжается девятый сезон "Брейн-ринг" при поддержке Nar
Бизнес 22 ноября 2017 20:30
Nar представил свой новый магазин в Хырдалане (ФОТО)
ИКТ 15 ноября 2017 16:49
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
ИКТ 13 ноября 2017 20:15
Nar организовал пресс-тур для журналистов по случаю Праздника граната (ФОТО)
Общество 6 ноября 2017 18:50