Смартфоны со специальными скидками для абонентов Nar

БАКУ /Trend/ - Благодаря Nar стать обладателем смартфона теперь стало значительно легче. Так, на странице интернет-магазина from.ae абонентам Nar предлагаются особые скидки, и каждый пользователь мобильного оператора теперь имеет возможность посетить страницу az.fromae.com/az/nar3 и получить скидку, просто указав свой мобильный номер.

Нужно отметить, что данная возможность предоставляется абонентам в рамках программы лояльности, осуществляемой в партнерстве с интернет-магазином from.ae. Абоненты также могут воспользоваться преимуществами услуг высокоскоростного мобильного интернета 3G и 4G от Nar. К примеру, абоненты, присоединившиеся к одному из совершенно новых пакетов Full от Nar, смогут в полной мере насладиться общением благодаря возможностям, доступным в рамках этого выгодного предложения. Основной отличительной чертой этих пакетов, включающих в себя минуты разговора и большой объем интернет-трафика, является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Таким образом, представив новые пакеты, Full, Nar, известный тем, что всегда учитывает пожелания и нужды своих абонентов, предоставил пользователям уникальную возможность использовать оставшиеся бонусы в течение следующего месяца.

Более подробную информацию об интернет-пакетах и других выгодных предложениях Nar можно получить, посетив официальную страницу оператора в интернете (nar.az), а также на официальных страницах Nar в социальных сетях.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентов.

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