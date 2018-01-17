Сервис "107" переходит в управление Aztelekom

17 января 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Функционирующий на базе международной автоматической телефонной станции сервис "107" переходит в управление государственного оператора связи ООО Aztelekom, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, заявка относительно перехода сервиса в управление ООО уже подана и в ближайшем будущем будет издан соответствующий приказ по этому вопросу.

Посредством услуги пользователи стационарной связи смогут заказать междугородние и международные звонки. Стоимость минуты разговора в междугороднем и международном направлениях, проводимой посредством услуги "107", осуществляется из расчета 0,05 и 0,32 маната соответственно.

Аудитория пользователей сервиса "107" за последние годы снизилась в разы, что обусловлено, популярностью интернет месенджеров (Skype, WhatsApp, Viber и другие) которые позволяют осуществлять как видео, так и голосовую связь поверх сети интернета.

Официальный курс на 17 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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