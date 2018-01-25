Оглашены сроки открытия в Азербайджане первого крипто-брокера

БАКУ /Trend/ - Представительство компании Buroka Technologies в Азербайджане начнет свою деятельность до конца января, сказала Trend глава представительства в стране Сабина Мамедли.

Компания Buroka Technologies будет торговать в Азербайджане в основном пятью криптовалютами - Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash и Litecoin.

По словам Мамедли, документы для регистрации компании в стране уже поданы и в настоящее время изучаются вопросы регулятивного характера, которые будут необходимы для дальнейшей деятельности в стране.

"Помощь нам в этом деле оказывает компания BITFORT. Если не возникнет никаких эксцессов, то мы намерены начать свою деятельность в стране уже к концу этого месяца. В марте же мы планируем организовать в Баку международную конференцию, где спикеры затронут вопросы касательно блокчейна, криптовалют и т.д.", - сказала Мамедли.

У компании Buroka Technologies имеются контракты с такими лондонскими крипто-биржами, как Kraken и Bitstamp. Цель компании, как сказала ранее Мамедли, заключается в развитии криптоброкерства в стране, чтобы людям было легче покупать криптовалюту здесь, а не за пределами страны. Локальный сайт компании (buroka.az) начнет действовать уже к концу этой недели.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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