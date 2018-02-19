В Азербайджане стартует шестой этап отбора IT-проектов

БАКУ /Trend/ - Первого марта стартует шестой этап конкурса в рамках грантовой поддержки IT-проектов Государственного фонда развития информационных технологий Азербайджана, сказали Trend в Госфонде.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с первого марта по первое мая 2018 года. После завершения приема заявок, проекты пройдут двухэтапную оценку (первичную и комплексную экспертизу). Первичная экспертиза займет 15 рабочих дней, а комплексная - 20 рабочих дней. К комплексной экспертизе будут привлечены независимые специалисты, после чего окончательное решение по вопросу финансирования будет принято на уровне наблюдательного совета Госфонда.

Решение о проведении шестого этапа конкурса было принято в ходе прошедшего в январе очередного заседания наблюдательного совета Госфонда.

Согласно определенным ранее критериям, представленные на конкурс проекты должны соответствовать следующим требованиям: если речь идет о разработке софта, то он должен иметь перспективу будущего развития. Разработка инновационных продуктов должна быть подкреплена их образцами (прототипами). Проекты также должны быть направлены на развитие инновационной инфраструктуры и коммерциализацию новых технологий.

На финансовую поддержку госфонда смогут также претендовать проекты, направленные на создание сетевой инфраструктуры, построенной на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и онлайн услуг.

Максимальная сумма гранта может составлять 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

Официальный курс на 19 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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