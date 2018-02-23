«Лаборатория Касперского»: мошеннические сайты стало еще сложнее отличить от настоящих

БАКУ /Trend/ - За прошлый год фишинг в интернете стал еще более скрытным и «хитрым» — отличить мошеннические сайты от настоящих становится все труднее. К таким выводам пришли авторы отчета «Лаборатории Касперского» о спаме и фишинге за 2017 год. Количество пользователей, столкнувшихся со спамом в Азербайджане, за второе полугодие 2017 года составило 66 процентов*.

Так, если год назад одним из важных советов по распознаванию фишинговой страницы была проверка наличия SSL-сертификата (присутствие HTTPS в адресной строке), то сегодня это точно не гарантирует безопасность. SSL-сертификаты все чаще встречаются на фишинговых страницах. Например, это могут быть бесплатные 90-дневные сертификаты центров Let’s Encrypt и Comodo, получить которые очень просто. Кроме этого, фишинговые страницы часто располагаются на взломанных сайтах, обладающих необходимыми сертификатами. Наконец, мошенники продолжают активно использовать веб-хостинги с SSL-сертификатом для размещения фишингового контента.

Стало труднее доверять и другому важному правилу — всегда проверять написание домена. Фишеры активно эксплуатируют кодировку Punycode, которая используется браузерами для представления символов Unicode в адресной строке. Однако если все символы имени домена принадлежат набору символов одного языка, браузер отобразит их не в формате Punycode, а на указанном языке. Мошенники подбирают символы, максимально похожие на латинские, и составляют из них доменное имя, похожее на домен известной компании. Фишерам не всегда удается подобрать абсолютно идентичные символы, но выглядят они все равно довольно убедительно: например, легко перепутать обычную m и такой же символ с маленькой точкой внизу. Кроме того, такие домены сложнее обнаружить по ключевым словам.

«В техническом отношении фишинг действительно становится более изощренным и продвинутым — попасться на удочку мошенников все легче, поэтому нужно быть особенно осторожными при переходе по ссылкам как от незнакомых, так и от знакомых источников. Что касается ключевых тем, которые эксплуатируют злоумышленники — как и прежде, чаще всего это главные события новостной повестки. Мы предполагаем, что в ближайшем будущем нас ждут рассылки с упоминанием Чемпионата мира по футболу, выборов президента Азербайджана, Гран-при «Формулы 1» и других событий. А учитывая привлекающую киберпреступников финансовую составляющую, в 2018 году можно ожидать роста как мошеннического, так и фишингового «криптовалютного» спама», - отметил официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Среди главных цифр и тенденций, которые выделяют аналитики за 2017 год:

доля спама в почтовом трафике составила 56,63 процента (на 1,68 п.п. меньше, чем в 2016 году);

больше всего спама исходило из США — 13,21 процента;

самое распространенное в почте семейство зловредов — Trojan-Downloader.JS.Sload;

было зафиксировано 246 231 645 срабатываний системы «Антифишинг»;

15,9 процента уникальных пользователей столкнулись с фишингом.

Узнать больше о развитии спама и фишинга в 2017 году можно из отчета «Лаборатории Касперского»: https://securelist.ru/spam-and-phishing-in-2017/88630/.

*На основе данных срабатывания модуля «Анти-спам» в продуктах «Лаборатории Касперского» на территории Азербайджана за июль-декабрь 2017 года.

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