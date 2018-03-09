Компания Bakcell поддержала проведение выставки «Искусство, ремесло и предпринимательство» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, поддержала проведение выставки «Искусство, ремесло и предпринимательство», где демонстрировались изделия ручной работы талантливых женщин.

Выставка «Искусство, ремесло и предпринимательство» была организована Франко-азербайджанской торгово-промышленной палатой по случаю «Международного женского дня – 8 марта». Мероприятие было проведено в отеле Pullman Baku - главного спонсора выставки, при спонсорстве компании Bakcell. Основой целью мероприятия было оказание поддержки развитию женского предпринимательства в Азербайджане, а также популяризация изделий ручной работы азербайджанских женщин. На выставке были представлены и выставлены на продажу изделия ручной работы более 70 женщин, а именно сувениры, ювелирные изделия, произведения живописи, текстильные изделия, игрушки, предметы быта и др.

Представители компаний-участников и партнеров Франко-азербайджанской торгово-промышленной палаты, работники компании Bakcell, а также представители посольства Франции в Азербайджане, и посольств других государств в нашей стране, приняли участие в выставке и ознакомились с представленными работами.

Компания Bakcell, ставшая спонсором мероприятия, уделяет особое внимание вопросам, связанным с развитием женской занятости и предпринимательства в Азербайджане.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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