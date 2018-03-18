Twitter намерен запретить рекламу криптовалют – СМИ

18 марта 2018 23:08 (UTC+04:00)

Социальная сеть Twitter собирается ввести запрет на размещение рекламы криптовалют. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в компании, пишет ТАСС.

По его данным, соответствующее решение вступит в силу в течение двух недель. Twitter планирует запретить рекламу ICO (размещение токенов для привлечения финансирования), продажи токенов, а также криптовалютных бирж с некоторыми исключениями.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook, а также американский холдинг Alphabet, под чьим управлением находится поисковик Google, заявили о введении аналогичных мер.

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