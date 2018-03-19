Azercell сворачивает услугу Mobile Fax/DATACell

БАКУ /Trend/ - С 19 апреля оператор мобильной связи Азербайджана компания Azercell Telekom сворачивает услугу Mobile Fax/DATACell, говорится в сообщении компании опубликованной в понедельник в официальной печати.

Услуга MobileFax предоставляет возможность абонентам отправлять и получать факсы, подключая мобильный телефон к компьютеру. Для этого используется программные решения VentaFax, SnappyFax, WinFax и др. Стоимость подключения к сервису с учетом НДС составляет 23,6 манатов, а абонентская плата 10,62 маната.

Плата за установку дополнительного номера для услуги передачи данных с учетом НДС составляет 23,6 маната.

Официальный курс на 19 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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