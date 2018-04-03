Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

3 апреля 2018 14:14 (UTC+04:00)

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев обсудил со своим афганским коллегой Шахзадом Гул Арьёби развитие сотрудничества в сфере телекоммуникаций.

Об этом во вторник сообщает узбекское издание Подробно.uz.

«Рассмотрены перспективы расширения двусторонних отношений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий по таким направлениям, как организация высокоскоростных транзитных каналов связи, увеличение объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран, организация высокоскоростного доступа в международную сеть интернет, подготовка кадров в сфере ИКТ», – сообщили в пресс-службе мининфокома.

Во встрече также принял участие генеральный директор компании «Афган Телеком» Ажмал Аян.

По итогам переговоров стороны договорились определить перспективные направления дальнейшего сотрудничества, а также проработать вопрос подписания соответствующих двусторонних документов.

До конца года Узбекистан планирует увеличить скорость интернета в десять раз. Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев поручил резко снизить цены на доступ в интернет и увеличить скорость подключения, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

В настоящее время республика зависима от северного интернет-канала, который проходит через Казахстан и Россию. Мининфоком прорабатывает вопрос по его организации через южное направление – Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Китай.

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Azernews Newspaper
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