БАКУ /Trend/ - Сроки подготовки рабочего плана по проекту TASIM на 2018 год задерживаются, сказал Trend источник, близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, обозначить сроки начала работ в этом направлении пока не представляется возможным.

Причина как сообщалось ранее, заключалась в структурных изменениях в представленном в проекте TASIM подразделении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана – ООО Azintelecom.

«Пока никаких изменений нет, в связи с чем, работы задерживаются»,- сказал источник.

Детали по пунктам рабочего плана TASIM будут обнародованы позже. Одним из важных мероприятий, запланированных на 2018 год, как сообщалось ранее, являются двусторонние переговоры между Азербайджаном и Казахстаном по вопросу прокладки Каспийского сегмента кабельной магистрали.

Проект TASIM предусматривает создание основной транзитной линии связи от Франкфурта до Гонконга. Реализация проекта предусматривается в два этапа. Первый предусматривает строительство ведущими региональными операторами основной магистральной транзитной инфраструктуры, что будет выгодно с коммерческой точки зрения, а также будет отвечать стремительно растущим требованиям рынка транзита IP-трафика.

Второй этап позволит по приемлемым ценам подключить страны Центральной Азии и Евразии, не имеющие доступа к морю.

В проект TASIM вовлечены такие страны, как Россия (оператор "Ростелеком"), Казахстан (оператор "KazTransCom"), Турция (оператор "TurkTelecom"), Китай (оператор "China Telecom"). Азербайджан в проекте представлен компанией Azintelecom.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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