Сроки подготовки рабочего плана по проекту TASIM на 2018 год задерживаются

5 апреля 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сроки подготовки рабочего плана по проекту TASIM на 2018 год задерживаются, сказал Trend источник, близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, обозначить сроки начала работ в этом направлении пока не представляется возможным.

Причина как сообщалось ранее, заключалась в структурных изменениях в представленном в проекте TASIM подразделении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана – ООО Azintelecom.

«Пока никаких изменений нет, в связи с чем, работы задерживаются»,- сказал источник.

Детали по пунктам рабочего плана TASIM будут обнародованы позже. Одним из важных мероприятий, запланированных на 2018 год, как сообщалось ранее, являются двусторонние переговоры между Азербайджаном и Казахстаном по вопросу прокладки Каспийского сегмента кабельной магистрали.

Проект TASIM предусматривает создание основной транзитной линии связи от Франкфурта до Гонконга. Реализация проекта предусматривается в два этапа. Первый предусматривает строительство ведущими региональными операторами основной магистральной транзитной инфраструктуры, что будет выгодно с коммерческой точки зрения, а также будет отвечать стремительно растущим требованиям рынка транзита IP-трафика.

Второй этап позволит по приемлемым ценам подключить страны Центральной Азии и Евразии, не имеющие доступа к морю.

В проект TASIM вовлечены такие страны, как Россия (оператор "Ростелеком"), Казахстан (оператор "KazTransCom"), Турция (оператор "TurkTelecom"), Китай (оператор "China Telecom"). Азербайджан в проекте представлен компанией Azintelecom.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Подготовка рабочего плана по TASIM временно отложена
ИКТ 21 февраля 17:48
Участники TASIM готовят годовой рабочий план
ИКТ 18 января 16:45
Азербайджан и Казахстан проложат оптический кабель по дну Каспия
ИКТ 9 декабря 2017 11:23
Азербайджан предложил подготовить ТЭО строительства крупной кабельной магистрали
ИКТ 8 декабря 2017 17:20
Азербайджан предложил тюркоязычным странам подписать соглашение по признанию е-подписи (ФОТО)
ИКТ 10 ноября 2017 14:22
Участники TASIM вновь соберутся в Баку
ИКТ 26 октября 2017 12:55
Крупный телекоммуникационный проект Азербайджана нуждается в политической поддержке
ИКТ 7 марта 2017 16:32
Россия предлагает альтернативный маршрут по проекту TASIM (Эксклюзив)
ИКТ 30 ноября 2016 11:23
В Азербайджане создается точка обмена интернет-трафиком в регионе
ИКТ 28 ноября 2016 17:30
Болгария подключится к крупнейшему телекоммуникационному проекту Азербайджана
ИКТ 1 октября 2016 09:45
Болгария подключится к крупнейшему телекоммуникационному проекту Азербайджана
ИКТ 29 сентября 2016 17:17
Еще один крупный IT-проект Азербайджана будет реализован под эгидой ООН
ИКТ 27 августа 2016 10:54
Крупнейший телекоммуникационный проект Азербайджана впредь будет курироваться ООН
ИКТ 23 августа 2016 15:10
Азербайджан и Туркменистан прорабатывают проект строительства оптической магистрали
ИКТ 23 мая 2016 11:10
Цены на нефть решили судьбу крупного регионального телекоммуникационного проекта
ИКТ 11 апреля 2016 13:56
Азербайджан и Туркменистан работают над подписанием документов по TASIM
ИКТ 17 марта 2016 16:32
Сети "Ростелеком" в Каспийском регионе готовы к участию в проекте TASIM
ИКТ 26 января 2016 13:07
Россия не отказывается от участия в проекте TASIM
ИКТ 11 января 2016 16:07