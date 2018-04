Bakcell представил выгодное предложение в рамках программы лояльности Ulduzum

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, продолжает радовать участников программы лояльности Ulduzum выгодными предложениями и интересными кампаниями.

Абоненты Bakcell, желающие провести свои выходные дни или отпуск в особенной обстановке могут получить значительные скидки от отелей сети Rixos и насладиться отдыхом в комфортной атмосфере премиум-класса.

В рамках специальной кампании, пользователи Bakcell «Ulduzum» получат 20% скидку на проживание в отелях “Rixos”, “Kingdom – The Land of Legends” и виллах “Club Prive by Rixos” в Турции, ОАЭ, Хорватии, Египте, Российской Федерации, Швейцарии и Казахстане. Более того, абонентам будет предоставлены и другие привилегии в отелях.

Чтобы получить скидку, нужно всего лишь выбрать отель для отдыха и отправить СМС сообщение с текстом RIXOS на номер 5555, чтобы получить промо-код. Полученный промо-код, необходимо ввести в поле под названием PROMO CODE, во время бронирования номера на сайте rixos.com

Отметим, что предложение действует в период с 30 марта по 31 декабря 2018 года, и не может быть использовано одновременно с другими кампаниями и специальными предложениями. Специальные скидки предоставляются в зависимости от наличия мест в отелях. Предложение не действует при бронировании в дни национальных или других праздников стран, в которых находятся отели.

Более подробную информацию можно получить на сайте ulduzum.az

Программа лояльности Ulduzum, которая насчитывает свыше 2,7 млн. абонентов и более 230 партнеров, на сегодняшний день, является одной из самых успешных программ, предоставляющих лучший клиентский опыт не только в Азербайджане, но и в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Помимо этого, программа предоставляет абонентам широкий спектр услуг и скидок и повышает уровень лояльности, как абонентов мобильного оператора, так и клиентов компаний-партнеров Ulduzum.

Отметим, что в программе лояльности Ulduzum могут принять участие абсолютно все абоненты Bakcell, совершенно бесплатно и без какой-либо абонентской платы. Чтобы подключиться к программе Ulduzum, достаточно отправить бесплатное СМС-сообщение с текстом «1» на короткий номер 5555. Мобильное приложение Bakcell Ulduzum, можно загрузить на мобильные устройства, работающие как на базе операционной системы iOS, так и Android по следующей ссылке: ulduzum.az

